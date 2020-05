PSG, via libera al rinnovo di Mbappé ma l'attaccante firmerà solo con la clausola

Kylian Mbappé si avvicina al rinnovo di contratto con il Paris Saint-Germain dopo mesi di speculazioni sul suo possibile addio. Il francese però, ha fatto sapere al proprio club che rinnoverà a una condizione: l'inserimento di una clausola rescissoria che in futuro gli possa permettere anche di lasciare la Ligue 1. Questa decisione sarebbe stata presa per permettere al Real Madrid in futuro di provare ad acquistare l'attaccante campione del mondo in carica. A riportarlo è AS.