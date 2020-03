PSG, video-tutorial di Mbappé, Marquinhos e Verratti su come combattere il COVID-19

Continuano i messaggi di prevenzione da parte delle squadre europee nella lotta contro il Coronavirus. Ci ha pensato anche il Paris Saint-Germain, che ha diffuso via social un video-tutorial con protagonisti i calciatori Kylian Mbappé, Marquinhos e Marco Verratti per mostrare a tutti i suoi tifosi quali comportamenti seguire in queste settimane per evitare la diffusione del contagio.