PSV Eindhoven, il dg: "Non abbiamo votato ma non sapevamo che le astensioni pesassero"

Il direttore generale del PSV, Toon Gerbrands, ha espresso le sue perplessità dopo la decisione della KNVB di chiudere il campionato senza assegnare promozioni e retrocessioni. Il club di Eindhoven era fra gli astenuti al voto: "Non abbiamo votato in modo neutrale, semplicemente non abbiamo votato" ha dichiarato, ammettendo sorpresa nell'apprendere che gli astenuti avrebbero contato per determinare la maggioranza tra favorevoli e contrari al blocco delle retrocessioni e promozioni: "Non ci è mai stato detto" ha affermato Gerbrands.