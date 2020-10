PSV Eindhoven, messaggio di Gotze: "Felice di essere qui. Darò il massimo per club e tifosi"

"Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di dare il mio meglio per il club e per i tifosi del PSV Eindhoven" sono le prime parole di Mario Gotze, attraverso un video di 7 secondi al Twitter ufficiale del club. Il trequartista, classe 1992, è stato ufficializzato ieri sera dopo che il suo contratto col Borussia Dortmund era scaduto. Per lui contratto biennale.