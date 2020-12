PSV, il piano partita di Schmidt per l'Omonia: "Passare in vantaggio e poi gestire le forze"

Si deciderà domani contro l’Omonia Nicosia la corsa al primo posto nel Gruppo E di Europa League del PSV. In merito si è espresso il tecnico della formazione di Eindhoven Roger Schmidt: “Dobbiamo giocare molte partite in questi giorni e per questo sarà necessario valutare bene la condizione di tutti i giocatori. Detto questo il PSV gioca sempre per vincere anche se siamo già qualificati. Per questo punteremo il più velocemente possibile a fare gol per poi valutare la condizione di tutti i giocatori. E anche se loro diranno che non sono stanchi, mi prenderò io la responsabilità”.