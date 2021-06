Putin incontra Infantino a Mosca. Fra i temi trattati i preparativi per Qatar 2022

Incontro a Mosca fra il presidente russo Vladimir Putin e il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha spiegato le ragioni del meeting a Interfax. "C'è stato uno scambio di punti di vista sullo svolgimento dei preparativi per i campionati del mondo di calcio in Qatar". Tra i temi trattati anche il campionato mondiale di beach soccer in programma in Russia in agosto.