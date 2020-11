Qatar 2022, Argentina-Paraguay 1-1. Arbitraggio contestato, il VAR annulla un gol a Messi

Solo un pari per l'Argentina contro il Paraguay, partita giocata nella notte e valida per la terza giornata delle qualificazioni sudamericane a Qatar 2022. La Seleccion di Lionel Scaloni va persino sotto per un rigore trasformato da Romero ma trova il pari con Nicolas Gonzalez al 41', di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Annullato nel secondo tempo un gol a Lionel Messi, peraltro molto contestato dagli argentini. Questo per l'intervento del VAR che ha rilevato all'inizio dell'azione, ben 27'' prima del gol, un fallo di Nicolas Gonzalez su un giocatore dell'albirroja. Diversi gli "italiani" in campo, come Lucas Martinez Quarta, Rodrigo de Paul, Lautaro Martinez. Quest'ultimo è stato sostituito a sette minuti dalla fine dal bolognese Nicolas Dominguez.

Alla luce di questo risultato l'Argentina passa momentaneamente al comando con 7 punti, davanti a Brasile ed Ecuador con 6, Paraguay a 5. Nella notte si completerà il quadro con le partite Colombia-Uruguay, Cile-Perà e Brasile-Venezuela. Nella serata di ieri si è giocata anche Bolivia-Ecuador, terminata con la vittoria degli ospiti per 2-3.