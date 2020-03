Qatar 2022, la FIFA valuta di posticipare le partite di qualificazione asiatiche

vedi letture

Comunicato ufficiale della FIFA riguardante le attività in Asia. A seguito dell'incontro con i vertici della Asian Football Federation si è valutata la possibilità di posticipare le partite di qualificazioni asiatiche per i Mondiali del 2022 e le qualificazioni per la Coppa d'Asia 2023. Nei prossimi giorni verranno comunicate le decisioni, dopo consultazione con le federazioni affiliate alla AFC. Altri argomenti di discussione sono il playoff per l'accesso alle Olimpiadi fra Corea del Sud e Cina (calcio femminile), così come il campionato asiatico di Futsal in Turkmenistan. La FIFA, si legge, continuerà a monitorare la situazione relativa la diffusione del COVID-19 in cooperazione con la World Health Organisation.