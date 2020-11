Qual. Coppa d'Africa, Gabon-Gambia 2-1. Aubameyang-gol, in campo tre "italiani"

Sconfitto il Gambia a Franceville contro il Gabon, in una partita di qualificazione alla Coppa d'Africa. 2-1 il finale per Aubameyang (in rete) e compagni. Per i gambiani da segnalare la presenza di Omar ed Ebrima Colley, oltre che di Musa Barrow: tutti e tre titolari.