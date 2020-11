Qual. Coppa d'Africa: Mahrez alla Cassano, l'Algeria pareggia ma passa. In campo Bennacer

Pareggio dell'Algeria nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. 2-2 contro lo Zimbabwe dove si è messo in mostra Riyad Mahrez con uno splendido gol, che ricorda sotto molti aspetti quello celeberrimo di Antonio Cassano contro l'Inter. Avanti di due reti le "volpi del deserto", che hanno visto in rete anche Delort, si sono fatte recuperare. Tra gli "italiani", ben 79' per Ismail Bennacer mentre Ounas ha giocato gli ultimi 10 minuti, prendendo il posto di Mahrez. Algeria che si mantiene salda al comando del proprio girone, davanti a Zimbabwe, Zambia e Botswana, e che festeggia la qualificazione con due turni d'anticipo.

Gli altri risultati:

Eswatini-Congo 0-0

Malawi-Burkina Faso 0-0

Sao Tome-Sudafrica 2-4

Sud Sudan-Uganda 1-0