Quale futuro adesso per Tuchel? Lo United stava già pensando a lui per la prossima stagione

Quale futuro adesso per Thomas Tuchel, allenatore silurato dal Paris Saint-Germain a sei mesi dalla scadenza del contratto? Secondo quanto scrive Le Parisien, i suoi rapporti con la società erano tesi da settimane e i sei mesi rimanenti sul suo contratto col PSG non hanno aiutato. Ora il tecnico tedesco dovrà scegliere la sua prossima destinazione e in Premier c'è da tempo chi pensa a Tuchel per la prossima stagione, ovvero il Manchester United