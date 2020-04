Quale futuro per Pogba? Sagnol: "Tutto apparecchiato per il passaggio al Real Madrid"

"Se lascerà il Manchester United, andrà al Real Madrid". L'ex nazionale francese Willy Sagnol non ha grossi dubbi sul futuro di Paul Pogba, uno dei grandi protagonisti della prossima finestra di calciomercato. E ai microfoni di 'RMC Sport' ha escluso la possibilità che il calciatore classe '93 possa tornare in Italia, con Juventus ma anche Inter interessate. "Ci sono tutte le condizioni affinché Pogba vada al Real Madrid. Florentino lo vuole, lo vuole Zidane, lo vuole Pogba e anche il Manchester United che non avrebbe più a libro paga uno dei calciatori più costosi e quindi soldi da investire in nuovi giocatori. Tutto è apparecchiato affinché ciò accada".