Quando il Coronavirus ti cancella la promozione: in Inghilterra la storia dei Jersey Bulls

La FA ha già preso una decisione importante per l'emergenza Coronavirus: in quinta e sesta divisione i campionati sono stati annullati, non solo rinviati a data da destinarsi. Questa scelta non ha di certo fatto felici i Jersey Bulls, club della Division One della Combined Counties League. Ovvio, visto che finora aveva vinto tutte le 27 partite disputate, maturando un vantaggio di 20 punti sulla seconda in classifica. Il salto di categoria, dunque, era prossimo. Mancava solo l'aritmetica. Ma la Football Association ha bloccato tutto e la promozione resterà solo sfiorata.