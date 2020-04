Quando riparte la Bundesliga? L'Assemblea slitta: la decisione verrà presa il 24 aprile

Non venerdì 17 aprile, ma giovedì 24 aprile. Con un comunicato, la DFL ha rinviato l'Assemblea Generale per - si legge - concedere ai club e alla DFL ulteriore tempo per un'ulteriore preparazione intensiva in vista delle decisioni imminenti.

La Bundesliga e la Zweite Bundesliga potrebbero essere i primi campionati in Europa a ripartire con i club che hanno ripresi gli allenamenti già la scorsa settimana.