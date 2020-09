Quanto vale Kylian Mbappe in piena crisi? A due anni dalla scadenza circa 100 milioni

Qual è la valutazione del cartellino di Kylian Mbappe in un mercato asfittico a causa della crisi nata per la pandemia di Covid-19? A questa domanda ha cercato di dare risposta il quotidiano L'Equipe nella sua edizione odierna. Secondo il media francese il numero sette del PSG con l'attuale situazione contrattuale che lo vede in scadenza con i campioni di Francia nel giugno 2022 ha una valutazione di mercato che si aggira sui 100 milioni di euro. Cifra questa che schizzerebbe a 250 qualora l'ex Monaco decidesse di rinnovare anche per una sola stagione con il parigino.