Quaresma si promette al Porto: "Sono in scadenza col Kasimpasa e voglio tornare"

Ricardo Quaresma si promette al Porto. Intervistato dai canali ufficiale dei Dragoes, il campione portoghese ha svelato il suo sogno di tornare a vestire la maglia biancazzurra: "Mi piacerebbe tornare, il mio contratto col Kasimpasa scadrà a fine stagione e ancora non ho parlato col club del mio futuro. Per il Porto ho sempre nutrito un sentimento speciale, vorrei vestire ancora quella maglia, ma so che questa decisione non dipende solo da me". Il classe '83, ex tra le tante anche dell'Inter, ha giocato nel Porto dal 2004 al 2008 e poi anche dal 2014 al 2015.