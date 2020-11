Quarta vittoria consecutiva in campionato dell'Ajax: 3-0 a Utrecht per l'eurorivale dell'Atalanta

L'Ajax, eurorivale in Champions League dell'Atalanta, torna a casa a mani piene dalla trasferta di Utrecht. I lancieri di Ten Hag, nell'ottavo turno di Eredivisie, si sono imposti infatti per 3-0 grazie alle reti di Klaassen al 62', Tadic su rigore al 71' e Promes al 91'. Dopo questa vittoria, la quarta consecutiva in campionato, Onana e compagni sono primi in classifica a quota 21 punti, mentre l'Utrecht resta ottavo con sole 9 lunghezze.