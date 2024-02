Ufficiale Quattro operazioni sul gong per lo Strasburgo: colpo Andrey Santos, se ne va Selz

Lo Strasburgo è stato uno dei grandi protagonisti delle ultime ore del calciomercato invernale in Francia. Il club alsaziano ha definito ben quattro operazioni, equamente divise tra acquisti e cessioni.

A fare le valigie, a titolo definitivo, sono stati il portiere Matz Sels e il difensore centrale Gerzino Nyamsi. Il belga, classe 1991, si è trasferito al Nottingham Forest per 8 milioni, mentre il franco-camerunese passa al Lokomotiv Mosca per 3,5 milioni. Arrivano invece Andrey Santos, talento brasiliano del Chelsea (in prestito), e Matthieu Dreyer, che lascia il Saint-Etienne e firma fino a giugno 2025.