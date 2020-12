Quinta vittoria consecutiva in campionato per il Marsiglia: 2-0 al Nimes e capolista PSG a -1

Quinta vittoria consecutiva per l'Olympique Marsiglia di mister André Villas-Boas, che espugna Nimes nel 13° turno di Ligue 1 e si porta momentaneamente a -1 in classifica dalla capolista PSG con 24 punti (e una partita in più). A decidere la sfida giocata stasera allo "Stade des Costières" sono state le reti di Benedetto al 57' e Germain all'84', che hanno trascinato i biancazzurri orfani in panchina del loro stesso allenatore, espulso al 40'.