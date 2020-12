R. Madrid, Casemiro: "Momento di flessione normale con tante gare: non siamo macchine"

Intervenuto ai microfoni di Movistar TV, il centrocampista del Real Madrid Casemiro ha commentato così la prestazione contro l'Atlético de Madrid: “Era normale avere una flessione e poi risalire, ci sono tante partite, ecco il problema. Non siamo qui per trovare scuse ma non siamo macchine. Abbiamo giocato tre partite contro squadra molto solide, dobbiamo essere fiduciosi. Il lavoro di tutti è stato fenomenale. Non solo siamo stati più intensi e aggressivi nel primo tempo, abbiamo anche avuto la palla e abbiamo giocato bene a calcio. Nella ripresa loro hanno fatti meglio, ma abbiamo giocato bene entrambi i tempi, soprattutto il primo".