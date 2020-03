R. Madrid, morto l'ex presidente Sanz. Ramos: "Rattrista ancora di più questi giorni"

Dopo la morte dell'ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz dopo aver contratto il coronavirus, il capitano dei blancos Sergio Ramos su Twitter ha scritto: "Giornata molto triste per il Real Madrid. Lorenzo Sanz era collegato ieri e oggi a due numeri per la storia: 7 e 8. La sua morte rattrista ancora di più questi giorni difficili in cui ci troviamo. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici. Riposa in pace".