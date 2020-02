vedi letture

R. Madrid, Ramos: "Arbitri arroganti, non si può più parlare con loro. Mancano due rigori"

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Levante, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos si è lamentato molto dell'arbitraggio: "Non mi piace parlare degli arbitri, l'ho sempre detto perché sono umani e possono sbagliarsi. A volte ti fanno dubitare e ti fanno pensare, i criteri sono diversi secondo i giorni. Il mio fallo di mano nella Supercoppa, contro il Valencia, è stato involontario ma è stato dato il rigore ed in questa c'erano due tocchi di mano involontari ma non ci sono stati dati. Questo arbitro non mi sorprende affatto, gli arbitri erano più rispettosi prima, si poteva parlare di più. Non puoi più parlare con loro, questa arroganza è scandalosa, e alla fine della gli ho chiesto se ha qualcosa di personale contro di me, mi ha condizionato con quello giallo al decimo minuto".