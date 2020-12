R. Madrid, Zidane: "Benzema giocatore completo, ora lo sta dimostrando anche con i gol"

Alla vigilia della sfida contro l'Eibar, Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa di Karim Benzema definendolo un giocatore completo: "Karim sta facendo bene, le qualità, le ha sempre avute. Il problema è che si è parlato tanto del fatto che ogni tanto non segna ma ha sempre dimostrato tanto con il suo gioco, e forse ultimamente anche con i suoi gol, che forse sono più importanti per gli altri ma non per me. E' un giocatore completo ed è il giocatore che piace a tutti i tifosi", ha detto il tecnico del Real Madrid.