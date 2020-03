R. Madrid. Zidane: "Non abbiamo perso contro il City perché non ho fatto giocare Kroos"

Alla vigilia della sfida contro il Barcellona, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane è tornato a parlare dell'esclusione di Kroos contro il Manchester City: "Quando c'è un brutto risultato si deve cercare sempre qualcosa. Toni gioca sempre e dato che non ha giocato contro il City allora... Ma non abbiamo perso perché non era in campo: ne sono convinto. Queste sono cose che possono accadere, in un momento specifico abbiamo fatto una scelta e gli altri giocaano allo stesso modo di Toni. È un'opzione come qualsiasi altro giocatore, non puoi cercare altre cose".