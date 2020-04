R. Meireles ricorda l'arrivo al Porto di Hulk: "Era ridicolo, non sapeva cosa fosse il calcio"

Raul Meireles, ex centrocampista portoghese, ha raccontato un interessante retroscena sul suo compagno di squadra ai tempi del Porto, Hulk: "Era ridicolo. Ricordo che alla prima sessione di allenamento col Porto non sapeva neanche che cosa stesse facendo, aggiungerei che non sapeva proprio cosa fosse il calcio. Anche Falcao arrivò da noi un po' perso...", le curiose dichiarazioni del giocatore ai canali ufficiali dei Dragoes.

Trasferitosi al Porto nel 2008, l'attaccante brasiliano che oggi milita nello Shanghai SIPG ha in ogni caso finito per scrivere la storia con quella maglia addosso, mettendosi in bacheca tre campionati, tre coppe di Portogallo, tre Supercoppe di Portogallo e una Europa League. Hulk di nome, insomma, ma anche di fatto, nonostante un avvio stentato.