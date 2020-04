Rafa Marquez vuole tornare in Europa: "Ho lasciato tante porte aperte, il miglior calcio è là"

Rafa Marquez, ex difensore tra le altre del Barcellona e dell'Hellas Verona, vuole tornare a lavorare in Europa. Intervistata da Fox Sports, la leggenda messicana ha parlato infatti così dei suoi progetti futuri dopo la chiusura della sua avventura in patria da ds dell'Atlas: "Non scarto l'ipotesi di tornare presto a lavorare. Se lo farò, lo farò in Europa, un continente in cui ho diverse porte aperte. È in Europa d'altronde che si gioca il miglior calcio del mondo e io là ho lasciato tante buone relazioni durante la mia carriera da calciatore".