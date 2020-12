Raiola smentisce il pre-accordo con Rousaud per Haaland al Barcellona: "E' una fake news"

Mino Raiola ha smentito l'accordo col candidato presidente del Barcellona Emili Rousaud per il trasferimento di Erling Haaland in caso di sua elezione a presidente del club catalano. Il procuratore del centravanti norvegese, intercettato da 'Sport1' ha smentito questi colloqui che invece Rousaud aveva annunciato in pompa magna in Spagna nelle ultime ore: "Questa è una notizia falsa! Non ho parlato con un solo candidato alla presidenza del Barcellona né di Haaland né di altri miei assistiti e nemmeno lo farò in futuro", ha detto Raiola.