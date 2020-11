Rakitic: "Griezmann e Messi non hanno alcun problema tra loro. Bevono mate insieme"

Il rapporto non idilliaco tra Lionel Messi e Antoine Griezmann torna a essere oggetto di discussione, in Spagna e in Francia. Un ex compagno di squadra dei due giocatori, Ivan Rakitic, ne ha parlato a Canal Sur. "Da quello che ho potuto vedere, andavano molto d'accordo e io sono andato d'accordo con entrambi. Li ho visti bere mate negli spogliatoi diverse volte. Succede sempre così: se segnano gol entrambi o vinci ogni partita 5-0, siamo tutti felici. Altrimenti si dicono tante cose. Ma sono due ragazzi spettacolari. Ho conosciuto Antoine, è un ragazzo spettacolare e non dovrebbe esserci nessun problema".