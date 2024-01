Ufficiale Rakitic lascia il Siviglia. Il croato ha risolto il contratto. Ora nuova avventura in Arabia

Ivan Rakitic lascia il Siviglia. Il club spagnolo ha comunicato che il croato, a 35 anni, ha chiuso la sua seconda avventura con la maglia del Siviglia. Il giocatore, che saluterà i tifosi in un evento al Ramón Sánchez Pizjuán alle 13:30, ha risolto il suo contratto con il club ed è pronto a volare in Arabia per una nuova avventura.

Cifre da capogiro

L'ormai ex centrocampista del Siviglia firmerà con l'Al Shabab, con il club saudita che ha messo sul piatto un'offerta da 20 milioni a stagione, bonus inclusi. Una proposta a cui è stato impossibile dire no e che dà così il via ad una nuova avventura.