Rami: "Come vi spiegate i licenziamenti degli over 30 da parte del Marsiglia?"

Adil Rami ha parlato a So Foot tornando a parlare del licenziamento da parte del Marsiglia nel 2019: "Non ho mai saltato un solo allenamento. Né il presidente, né l'allenatore mi hanno incolpato di questo, non mi hanno mai contattato in merito con messaggi o dal vivo. Sono stato criticato anche perché non mi sono presentato alla partita contro il Montpellier, l'ultima della stagione, ma non ero neanche più parte del gruppo e nessuno mi ha chiesto di essere allo stadio. Thauvin viene valutato 50 milioni di euro, se domani dovesse partecipare a Fort Boyard (trasmissione tv a cui l'ex Milan ha partecipato quando era fuori per infortunio), lo licenzi? E come si spiega il fatto che negli ultimi anni ben tre giocatori di età superiore ai 32 anni sono stati licenziati dal Marsiglia?".