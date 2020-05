Rangers, Gerrard: "Grande notizia il riscatto di Hagi, è pronto per la prossima stagione"

vedi letture

Il manager del Rangers Glasgow Steven Gerrard ha commentato ai taccuini del sito ufficiale del club il riscatto da parte di Ianis Hagi "Ianis è riconosciuto in tutta Europa come un giovane gran giocatore quindi averlo riscattato è una grande notizia. E' un piacere allenarlo perché è disposto a imparare e migliorare ad ogni sessione. So che è pronto per la prossima stagione".