Rangers, Gerrard: "Momento eccitante, abbiamo tanti obiettivi di mercato"

Steven Gerrard è sempre più al centro della vita sportiva dei Glasgow Rangers, club che sta riportando in alto e che progetta di far tornare anche a disputare sfide importanti in giro per l'Europa. Il tecnico ha parlato alla tv ufficiale rilasciando queste dichiarazioni: "Stiamo inseguendo diversi obiettivi di mercato, ne abbiamo davvero tanti che serviranno per rafforzarci ed aiutarci per la prossima stagione. Senza dirvi troppo, posso confermare però che è un momento molto eccitante per i Rangers".