Rangers, non solo Atletico Madrid: anche West Ham e Leicester su Morelos

Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun on Sunday, due club di Premier League sarebbero interessati ad Alfredo Morelos, giocatore dei Rangers che piace moltissimo all'Atletico Madrid. West Ham e Leicester infatti starebbero prendendo in considerazione la possibilità di acquistare l'attaccante che ha segnato 29 gol in 45 partite.