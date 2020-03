Rapiti due calciatori in Nigeria: tornavano a casa dopo il blocco del campionato

Due calciatori nigeriani, l'attaccante Dayo Ojo e il compagno di squadra Benjamin Iluyomade, sono stati rapiti mentre guidavano sulla superstrada Benin-Owo in Nigeria. I due stavano tornando a casa dopo la sospensione del campionato insieme a un altro compagno, Emmanuel James, che però è fortunatamente riuscito a scappare ai rapitori. La notizia del rapimento è arrivata a poche ore dalla morte in un incidente d'auto di due calciatori dei Rangers International, sempre in Nigeria, Ogbu e George, entrambi convocati in passato dalla Nazionale delle Super Eagles come Ojo. I rapimenti sono un problema ricorrente in Nigeria, che hanno toccato l'apice nel primo trimestre del 2019 con 685 casi confermati dalle autorità. L'Enyimba FC, squadra proprietaria del cartellino dei due calciatori, ha diramato questo comunicato: "Dal momento del rapimento siamo in stretto contatto con la famiglia di Ojo poiché sono già in atto sforzi per garantire il rilascio dei giocatori da parte dei rapitori. In questo momento, chiediamo che i media non speculino su questo episodio per non mettere a repentaglio la vita dei giocatori".