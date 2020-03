Rashford: "City e United si devono unire per fare la differenza nel sociale"

vedi letture

Marcus Rashford in questi giorni si è confermato campione non solo in campo ma anche fuori. Con una raccolta fondi ha permesso a tanti bambini di famiglie in difficoltà economiche rimasti senza i pasti gratuiti previsti dal sistema scolastico inglese, di poter mangiare regolarmente. "Sto cercando solo di avere un impatto positivo nei confronti delle generazioni future - ha dichiarato alla BBC - Ho lavorato con i bambini e quando ho saputo della chiusura delle scuole, sapevo che alcuni bambini non avrebbero avuto pasti gratuiti come di consueto. Quando ero a scuola io usufruivo di questa possibilità, che mi permetteva di arrivare fino a cena. Sono stato fortunato perché ci sono tanti bambini con tante difficoltà in più. Penso che in momenti di difficoltà, due club come quelli di Manchester debbano avere un grande senso del sociale. Si devono unire per fare la differenza, soprattutto quando accadono cose che vanno oltre il mondo del calcio".