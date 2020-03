Rashford cuore d'oro: raccolta fondi per sfamare i bambini di Manchester privati della mensa

vedi letture

Marcus Rashford, attaccante dell'Inghilterra e del Manchester United, ha dichiarato alla BBC che la priorità durante questo periodo di emergenza dovrebbe essere aiutare i bambini. Il giocatore si sta impegnando per garantire cibo gratis a tutti coloro che non vanno a scuola: "Sto cercando di fare qualcosa di positivo per le generazioni future. Mi piace lavorare con i bambini e quando ho saputo della chiusura delle scuole ho pensato che molti non avrebbero avuto accesso alla mensa gratuita. Io avevo pasti gratuiti, mia mamma non tornava a casa prima delle sei e avrei mangiato solo verso le otto. Io sono stato fortunato, ma ci sono tante situazioni difficili". Attraverso una raccolta fondi, Rashford è riuscito a donare 100.000 sterline che saranno divise per 400.000 bambini in tutta Manchester.