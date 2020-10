Rashford da record: in Champions mai nessun subentrato ha segnato 3 reti così velocemente

Marcus Rashford è diventato il quinto giocatore della storia della Champions League capace di segnare una tripletta da subentrato. Per l'attaccante del Manchester United, contro il Lipsia solo 27 minuti in campo, sufficienti per portarsi a casa il pallone. Mai nessuno ci ha messo così poco entrando a partita in corso. Gli altri giocatori sono Kylian Mbappé (38'), Walter Pandiani (44'), Joseba Llorente (45') e Uwe Rosler (52'). Altra curiosità: sempre Rashford è il secondo giocatore a segnare una tripletta da subentrato, dopo Ole Gunnar Solskjaer. Il suo attuale tecnico riuscì in tale impresa nel 1999 in Premier League contro il Nottingham Forest.