Rashford e la lotta alla povertà: "Il 2021 deve essere l'anno del cambiamento"

Dopo essere stato premiato dalla BBC come "Personalità dell'anno per il 2020", Marcus Rashford non ha intenzione di fermarsi nella sua battaglia contro la povertà e in favore soprattutto dei bambini meno abbienti. Il calciatore del Manchester United, attivissimo nel sociale fin da prima della pandemia e ancora più coinvolto in seguito proprio con l'intento di sfamare migliaia di bambini che vivono sotto la soglia di povertà in Inghilterra, ha utilizzato Twitter per mandare un messaggio a pochi giorni dalla fine del 2020: "Il 2021 deve essere l'anno del cambiamento e dell'impegno per combattere la povertà alimentare per tutti i bambini del Regno Unito, una volta per tutte. Se il 2020 ci ha insegnato qualcosa è che ognuno di noi potrebbe cadere in circostanze imprevista. Ora è il momento di agire".

2021 has to be the year of change and to commitment to combat child food poverty across the UK once and for all. If 2020 has taught us anything it’s that any one of us could fall into unforeseen circumstances. Now is the time for action.

