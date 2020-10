Rashford entra nell'Ordine dell'Impero Britannico: premiato l'impegno in difesa dei bambini

L'attaccante del Manchester United e dell'Inghilterra, Marcus Rashford, è stato insignito del MBE (Member of the Order of the British Empire) per l'impegno nei confronti dei bambini vulnerabili nel Regno Unito durante la pandemia di coronavirus. La lista dei Queen's Birthday Honours del 2020 doveva essere pubblicata a giugno, ma è stata rimandata per consentire che fossero premiate anche quelle persone che hanno svolto ruoli cruciali durante i primi mesi della crisi. Rashford, 22 anni, ha fatto pressioni con successo sul governo per assicurare i pasti scolastici gratuiti durante il lockdown, assicurando che i bambini bisognosi ricevessero il servizio per tutta l'estate. Il MBE è il quinto grado dell'Ordine dell'Impero Britannico, dietro il Cavaliere (o Dama) di Gran Croce, il Cavaliere (o Dama) Comandante, il Commendatore e l'Ufficiale.

Queste le parole del giovane calciatore: "Sono incredibilmente onorato. Come giovane uomo di colore non avrei mai pensato che avrei ricevuto un MBE, figuriamoci all'età di 22 anni. Questo è un momento molto speciale per me e la mia famiglia, ma in particolare per mia madre che è il vero destinatario dell'onorificenza. La lotta per proteggere i nostri bambini più vulnerabili è tutt'altro che finita. Restiamo uniti nel dire che nessun bambino nel Regno Unito dovrebbe andare a letto affamato!".