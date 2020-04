Rashford: "Ibra uomo chiave per la mia crescita. Mai vista una mentalità così"

Marcus Rashford indica in Zlatan Ibrahimovic e José Mourinho le persone determinanti nella sua crescita. L'attaccante del Manchester United ha dichiarato sullo svedese: "La sua mentalità andava oltre chiunque avessi visto giocare prima. Non gli interessava cosa potessero dire di lui. In termini di mentalità è stato un uomo chiave per il mio sviluppo". Su Mourinho: "Dovevi essere in un certo modo per sopravvivere sotto di lui. È stato difficile ma sono stati momenti che ti hanno dato forza mentale rendendoti un giocatore a tutto tondo. E me ne accorgerò quando mi guarderò indietro fra cinque-sei anni. Ho imparato tanto nei due anni con José. Abbiamo avuto alti e bassi ma quando ci ripenso dico che è stato un periodo difficile ma mi ha reso un giocatore migliore".