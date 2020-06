Rashford vince la battaglia per i bambini poveri: approvato il Covid Summer Food Fund

Marcus Rashford ha segnato il gol più bello della sua giovane carriera. L'attaccante del Manchester United aveva inviato una bellissima lettera al governo inglese , in cui chiedeva di ripristinare i buoni pasto scolastici per i tanti bambini poveri del Regno Unito. Una situazione tremenda, resa ancor più grave dalla chiusura delle scuole e dall'impossibilità, quindi, di poter sfamare tante bocche. Ieri sera, però, il premier Boris Johnson aveva negato questa possibilità, ma il giocatore ha proseguito nella sua campagna di sensibilizzazione, raccogliendo tanti proseliti.

E alla fine il Parlamento ha ceduto: durante le vacanze estive verranno forniti pasti scolastici gratuiti a circa 1,3 milioni di bambini. Si tratta di buoni da 15 sterline a settimana, che rientreranno nel programma denominato Covid Summer Food Fund. Il portavoce del Primo Ministro Boris Johnson ha affermato di comprendere le esigenze di bambini e genitori, che si sono ritrovati ad affrontare una situazione senza precedenti durante la pandemia. Il portavoce ha aggiunto che Johnson ha accolto con favore il contributo di Rashford al dibattito sulla povertà. Grande soddisfazione per il calciatore inglese, che ha scritto sui social: "Non so nemmeno cosa dire. Guardate cosa possiamo fare quando ci uniamo, QUESTA è l'Inghilterra nel 2020".

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020