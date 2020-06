Rayo-Albacete, la sfida infinita: 5 mesi dopo, Zozulya in campo e nuovo tecnico per gli ospiti

Tra pochi minuti riprenderà la sfida tra Rayo Vallecano e Albacete, sospesa lo scorso 15 dicembre a causa dei gravi insulti rivolti verso l'attaccante ospite, Roman Zozulja. La partita più lunga della storia, come è stata ribattezzata, sarà la prima a disputarsi in Spagna dopo la sosta forzata causata dalla pandemia e vedrà in campo il protagonista dell'episodio incriminato. Dopo 5 mesi e 26 giorni, le due squadre riprenderanno dal 46' con una novità enorme: sulla panchina ospite (che giocheranno con l'uomo in meno) non ci sarà Luis Miguel Ramis, nel frattempo esonerato e rimpiazzato da Luis Alcaraz.