RB Lipsia, Nagelsmann; "Giusto ripartire. In campo non correremo come dei polli"

Il tecnico del Red Bull Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato in vista del ritorno in campo della Bundesliga dicendosi fiducioso sulla condizione della sua squadra: “Ci siamo allenati bene, abbiamo giocato bene nella partitella di ieri e la squadra è di buon umore. Sono sicuro che tatticamente faremo bene, non correremo in giro per il campo come un gruppo di polli. - continua Nagelsmann – Credo che sia una buona cosa che il calcio riparta perché quante più aree dell'economia aprono meglio sarà. Non capisco perché se un'industria riparte, un'altra non dovrebbe ripartire e il calcio è un'industria”.