RB Lipsia, Rangnick consiglia Werner: "Vai al Liverpool se proprio vuoi andartene"

Ralf Rangnick consiglia Timo Werner. Il responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull, obiettivo numero uno del Milan per la panchina, ha parlato così del futuro del suo pupillo, in procinto di lasciare il RB Lipsia per spiccare definitivamente il volo durante la prossima estate: "Io vorrei che restasse dov'è, ma se dovesse andarsene lo vedrei bene in una squadra come il Liverpool di Klopp che gioca sulla profondità e sulle ripartenze e che si adatterebbe quindi meglio alle sue caratteristiche rispetto ad altri club come il Real Madrid, per esempio", le sue dichiarazioni a SportBild sul talentoso attaccante classe '96.