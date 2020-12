RB Lipsia, si pensa di anticipare l'arrivo di Gvardiol per rinforzare la retroguardia

Secondo quanto riferito da Kicker.de il RB Lipsia starebbe pensando di anticipare i tempi del trasferimento del giovane Josko Gvardiol in Germania. Il classe 2002 era stato acquistato per 16 milioni di euro la scorsa estate e lasciato in prestito alla Dinamo Zagabria con l'obiettivo di portarlo in Bundesliga fra un anno, ma ora i piani sarebbero cambiati. Il club tedesco infatti ha avuto diversi infortuni nel reparto arretrato e per questo avrebbe intenzione di prelevare già a gennaio il difensore centrale, che può giocare anche a sinistra, per rinforzare la propria retroguardia.