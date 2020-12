RB Salisburgo, Marsch ricorda Houllier fra le lacrime: "Era un amico meraviglioso"

Il tecnico del Red Bull Salisburgo Jesse Marsch attraverso i canali ufficiali del club ha voluto tributare un ultimo saluto a Gerard Houllier , morto nella giornata di oggi, faticando a trattenere le lacrime: “Oggi è un giorno davvero triste per me, lui era un mio buon amico. L’ho incontrato per la prima volta quando ho avuto il colloquio con i New York Red Bulls quando venne con Rangnick per valutarmi e fin da subito ho potuto apprezzare il suo calore. - continua l’allenatore – Andavamo molto d’accordo, mi ha sempre sostenuto intensamente. Era un amico meraviglioso”.