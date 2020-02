vedi letture

Real, Benzema ha rinnovato. Accordo fino al 2022, annuncio a fine stagione

Karim Benzema ha rinnovato con il Real Madrid fino al 2022. Lo scrive As, che spiega come l'attaccante francese, seguendo la politica del club, abbia prolungato il suo accordo in scadenza nel 2021 di un ulteriore anno. L'annuncio ufficiale sarà dato soltanto al termine della stagione in corso.