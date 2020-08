Real, buone notizie per Mariano Diaz: tampone finalmente negativo

vedi letture

Buone notizie per Mariano Díaz. Dopo essere risultato positivo al coronavirus nel test dello scorso 27 luglio, l'attaccante del Real Madrid è finalmente risultato negativo all'ultimo tampone (il quarto) a cui si è sottoposto.

Mariano è in isolamento a casa sua da undici giorni, quindi non ha potuto seguire i compagni di squadra nella trasferta degli ottavi di Champions League contro il Manchester City. Il giocatore non ha mai accusato sintomi ed è rimasto sempre in casa insieme alla sua famiglia.