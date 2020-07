Real campione, a Barcellona è finita un'epoca? La solitudine di Messi spaventa

Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. Questa era la formazione che Luis Enrique mandò in campo nella finale di Champions 2015 contro la Juventus, vinta per 3-1. Una squadra straordinaria, che negli anni successivi ha perso molti dei protagonisti di quel Triplete ma ha mantenuto intatta gran parte dell'ossatura e ha continuato a vincere, seppur solo in patria. Oggi, però, l'impressione è che sia davvero finita un'epoca: Piqué, Jordi Alba, Busquets e Suarez non sono più quelli di un tempo e il solo Messi non riesce a nascondere le gravi lacune dei compagni, soprattutto in Europa.

L'argentino ha predicato nel deserto per gran parte del campionato, poco supportato dai compagni di reparto. Gli infortuni di Suarez e Dembélé hanno privato a lungo i blaugrana di elementi fondamentali, ma i numeri parlano di una quasi totale assenza di alternative alle giocate della Pulce: Messi è entrato in 24 degli ultimi 31 gol del Barcellona, segnando in 10 occasioni e fornendo 14 assist. Colpa principalmente delle difficoltà manifestate da Antoine Griezmann: il francese, arrivato nella scorsa estate dall'Atletico Madrid, non è riuscito ad entrare nei meccanismi di un sistema di gioco che non esalta le sue caratteristiche. Ora non è il tempo di fare processi, perché c'è ancora un obiettivo da inseguire, ma è chiaro che si dovrà analizzare quello che non è andato, per evitare di commettere ancora gli stessi errori in futuro.