Real campione e Sergio Ramos aggiunge un altro trofeo a una bacheca pazzesca

vedi letture

Barba lunga e fascia da capitano, sicurezza e confidenza sconfinate, è la quinta Liga in bacheca per Sergio Ramos da Camas. Il classe '84 arricchisce così la sua carriera dell'ennesimo trofeo, confermandosi uno dei giocatori più vincenti di sempre. Tutto con la maglia dei Blancos o della Spagna: con questa, appunto, fanno 5 Liga, 4 volte la Supercoppa spagnola, 2 la Copa del Rey, col Real ha vinto anche 4 Champions, 4 Mondiali per Club e 3 Supercoppe Europee. Con le Furie Rosse, invece, 1 Mondiale, 2 Europei e anche 1 Europeo Under 19. Non solo personalità: Ramos è stato protagonista assoluto della stagione con ben 10 reti in questa Liga, secondo miglior marcatore stagionale del Madrid.